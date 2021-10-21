Огромная каменная глыба упала на молодого человека в горной местности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Видео распространяется в Казнете (видео содержит ненормативную лексику). На кадрах видно, как молодой человек зачем-то наносит удары по камню, который сдерживает огромную глыбу. Она падает на молодого человека и видео прерывается.

Отмечалось, что видео могло быть снято в горах Алматинской области. В пресс-службе ДЧС региона прокомментировали информацию.

- «Это было два года назад, лето 2019 года в районе города Текели Алматинской области. Парень жив, здоров и сейчас учится в Новосибирске»,- сообщил оператор, который снимал на камеру данное видео. О данном факте не было сообщено в ДЧС и другие государственные органы Алматинской области, - говорится в сообщении.

