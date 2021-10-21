В министерстве образования сообщили, что четыре человека наказаны за привлечение педагогов к несвойственным функциям, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Аrnapress.kz

16 октября местное издание сообщило, что учителей школы №43 сняли с уроков и отправили подметать улицы.

Сегодня, 21 октября стало известно, что к административной ответственности привлечён заместитель акима Семея Гариков. Также направлено письмо о применении в отношении него и дисциплинарных мер.

- Руководитель отдела образования Семея Фесенко получила дисциплинарное наказание в виде выговора. При этом она также привлечена к административной ответственности. К административной ответственности привлечены и директор СШ № 9 Тегай и исполняющая обязанности директора СШ № 43 Искрина, - информировали в ведомстве.

Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки выяснил, то на уборку отправили педагогов двух школ на основании письма заместителя акима Семея.

