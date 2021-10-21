Мужчина избивал свою жену на глазах её родной сестры, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Dina Tansari/Instagram

О семейной драме написала правозащитница Дина Тансари в своём .

- Эта девушка не побоялась пьяного дебошира и заступилась за свою старшую сестру, когда муж сестры избивал её у неё на глазах. Ей всего 19 лет. В ответ мужчина нанёс ей множество ножевых ранений, четыре удара в область груди, разрезал лицо, брюшную полость, порезал руки, он её убивал на глазах сестры, - написал Тансари.

Пострадавшая два дня не приходила в создание. Врачи смогли спасти девушку, хотя у неё были повреждены жизненно важные органы.

Правозащитница сообщила, что обидчик всё ещё находится на свободе, поэтому сёстры вынуждены скрываться.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошёл в ночь на 17 августа в посёлке Шамалган. В этот же день стражи порядка завели дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и водворили подозреваемого в изолятор временного содержания. Но вот уже на следующий день, 18 августа, меру пресечения на домашний арест изменил следственный судья.

- Данное уголовное дело находится в производстве. В рамках досудебного расследования все участники и свидетели происшествия допрошены. Для оценки причинённого вреда здоровью, а также по изъятым вещественным доказательствам назначена экспертиза, результаты которой ещё не готовы. В ближайшее время с обеспечением полноты расследования уголовное дело будет окончено и направлено в прокуратуру для проверки законности, и для дальнейшего направления в суд на рассмотрение и принятия процессуального решения, - говорится в сообщении ведомства.

