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Социум

Мороз и снег ожидается на западе Казахстана 18 февраля

В ЗКО синоптики прогнозируют понижение температуры до -22 градусов.
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Мороз и снег ожидается на западе Казахстана 18 февраля

По данным РГП «Казгидромет», 18 февраля в Западно-казахстанской области ожидается погода без осадков, туман. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью -22. 

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается небольшой снег, низовая метель, днем -7 градусов, ночью до -15 градусов. 

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На юго-западе, северо-востоке и в центре Актюбинской области синоптики прогнозируют снег. Днем до -12 градусов, ночью до -18. 

Небольшие осадки в виде снега ожидается на западе, севере Мангистауской области. Температура воздуха днем +7 градусов, ночью +2. 

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