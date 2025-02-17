Мороз и снег ожидается на западе Казахстана 18 февраля

В ЗКО синоптики прогнозируют понижение температуры до -22 градусов.

По данным РГП «Казгидромет», 18 февраля в Западно-казахстанской области ожидается погода без осадков, туман. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью -22.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается небольшой снег, низовая метель, днем -7 градусов, ночью до -15 градусов.

На юго-западе, северо-востоке и в центре Актюбинской области синоптики прогнозируют снег. Днем до -12 градусов, ночью до -18.

Небольшие осадки в виде снега ожидается на западе, севере Мангистауской области. Температура воздуха днем +7 градусов, ночью +2.