Морозы до 22 градусов прогнозируют в ЗКО

Также в регионе ожидается небольшой снег.

По данным РГП «Казгидромет», 19 февраля в на востоке Западно-Казахстанской области ожидается небольшой снег, туман. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью до -22.

На юге, востоке Атырауской области ожидается низовая метель, снег, туман. Днем -7 градусов, ночью -12.

Снег ожидается на юго-западе, северо-востоке и в центре Актюбинской области. Днем -15 градусов, ночью до -23.

На западе, севере и центре Мангистауской области синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, гололед. Температура воздуха днем составит +5 градусов, ночью -5.