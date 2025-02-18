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Социум

Морозы до 22 градусов прогнозируют в ЗКО

Также в регионе ожидается небольшой снег.
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Морозы до 22 градусов прогнозируют в ЗКО

По данным РГП «Казгидромет», 19 февраля в на востоке Западно-Казахстанской области ожидается небольшой снег, туман. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью до -22. 

На юге, востоке Атырауской области ожидается низовая метель, снег, туман. Днем -7 градусов, ночью -12. 

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Снег ожидается на юго-западе, северо-востоке и в центре Актюбинской области. Днем -15 градусов, ночью до -23. 

На западе, севере и центре Мангистауской области синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, гололед. Температура воздуха днем составит +5 градусов, ночью -5.

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