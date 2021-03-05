Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в отдел полиции обратилась 42-летняя предпринимательница с заявлением о том, что в январе этого года малознакомая женщина предложила ей помочь выиграть тендер и та за "услугу" заплатила более 14 миллионов тенге. - Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий была установлена 38-летняя жительница Актобе. Подозреваемая призналась в содеянном. Проводятся следственные действия по статье 190 УК РК «Мошенничество». На сегодняшний день установлено, что на уловки подозреваемой попались трое потерпевших, - пояснили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.