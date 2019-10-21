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Социум

Мошенница предлагала жителям Атырау «бесплатное обучение» в столице

Таким образом она получила от желающих получить бесплатное образование 3,5 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как выяснилось, жертвами злоумышленницы из Кызылорды стали пожилые женщины. 38-летняя мошенница, войдя в доверие, утверждала, что имеет «большие» связи в г.Нур-Султан и может устроить их внуков в престижные учебные заведения РК. В результате ее преступных действий пострадали 4 человека. Не ограничиваясь услугой образования, она также предлагала справку о досрочном погашении кредитов, за что у одной из потерпевших выманила 892 000 т
Дана Рахметова
Мошенница предлагала жителям Атырау «бесплатное обучение» в столице
Таким образом она получила от желающих получить бесплатное образование 3,5 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как выяснилось, жертвами злоумышленницы из Кызылорды стали пожилые женщины. 38-летняя мошенница, войдя в доверие, утверждала, что имеет «большие» связи в г.Нур-Султан и может устроить их внуков в престижные учебные заведения РК. В результате ее преступных действий пострадали 4 человека. Не ограничиваясь услугой образования, она также предлагала справку о досрочном погашении кредитов, за что у одной из потерпевших выманила 892 000 тенге. После получения более 3.500.000 тенге, она скрылась. - Для поимки мошенницы следователь РОП Жылыойского района Джамбай направился в г.Нур-Султан. В последующем он задержал ее, и женщина предстала перед судом. 14 октября Жылыойским районным судом она была приговорена к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Одна из потерпевших Сабирова Марпуга, у которой мошенница преступным путем завладела деньгами в размере 1,4 млн тенге, в социальной сети «Facebook» обратилась к руководству департамента полиции с просьбой поощрить следователя, который оперативно выполнил свои обязанности, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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