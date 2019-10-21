Мошенница предлагала жителям Атырау «бесплатное обучение» в столице

Таким образом она получила от желающих получить бесплатное образование 3,5 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как выяснилось, жертвами злоумышленницы из Кызылорды стали пожилые женщины. 38-летняя мошенница, войдя в доверие, утверждала, что имеет «большие» связи в г.Нур-Султан и может устроить их внуков в престижные учебные заведения РК. В результате ее преступных действий пострадали 4 человека. Не ограничиваясь услугой образования, она также предлагала справку о досрочном погашении кредитов, за что у одной из потерпевших выманила 892 000 т