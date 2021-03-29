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Социум

Мошенницу разыскивают полицейские Актобе

Женщина объявлена в розыск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, за совершение преступления предусмотренного статьей 190 УК РК «Мошенничество» разыскивается 33-летняя Меруерт Мендыбаева. – Если кто-либо располагает информацией просим позвонить по телефонам 102 или 936 232, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области
Арайлым Усербаева
Мошенницу разыскивают полицейские Актобе
Женщина объявлена в розыск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мошенницу разыскивают полицейские Актобе
Мошенницу разыскивают полицейские Актобе
Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, за совершение преступления предусмотренного статьей 190 УК РК «Мошенничество» разыскивается 33-летняя Меруерт Мендыбаева. – Если кто-либо располагает информацией просим позвонить по телефонам 102 или 936 232, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области
полиция розыск мошенница

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