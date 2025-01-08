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Происшествия Социум

Мошенник обманул братьев на 5 млн тенге в Уральске

В Уральске задержан мужчина, который обманул нескольких знакомых с помощью схемы, связанной с покупкой IPhone в кредит
Арайлым Усербаева
Мошенник обманул братьев на 5 млн тенге в Уральске

В Уральске задержан мужчина, который обманул нескольких знакомых с помощью схемы, связанной с покупкой IPhone в кредит, сообщает Polisia.kz. 

Мошенник предложил своим знакомым купить несколько смартфонов, пообещав, что они смогут продать их по более высокой цене и поделить прибыль. Мужчина уверял, что после продажи они смогут закрыть кредиты, а оставшуюся сумму разделить между собой. Доверчивые жители Уральска, поверив в его обещания, приобрели три IPhone 15 и еще передали мошеннику около двух миллионов тенге.

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После получения телефонов мошенник исчез, а потерпевшие остались не только без денег, но и без дорогостоящих устройств. В результате расследования было установлено, что ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 5 миллионов тенге. В числе пострадавших — два родных брата, которые понесли значительные финансовые потери. 

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия.

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