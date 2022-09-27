– Злоумышленники под видом представителей коммунальных служб отправляют оповещения и счета на оплату в разделе платежей. Ничего не подозревающие потерпевшие нажимают кнопку «Оплатить», тем самым переводят деньги не за комуслуги, а на счёт мошенникам, - сообщили полицейские.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 22 сентября сотрудники Абайского отдела полиции задержали 19-летнего парня. На протяжении месяца он промышлял интерне-мошенничеством на территории ЗКО, используя популярное приложение мобильного банкинга.Начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям. Жителей же просят при совершении каких-либо операций по платежам и переводам перепроверить реквизиты.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.