Мошенник-«помогайка» обманул жителя Уральска

Он обещал помочь получить водительские права. Иллюстративное фото из архива "МГ" Полицейские ЗКО задержали очередного мошенника, который предлагал помощь в получении водительских прав. В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что 30-летний мужчина, находясь возле здания СпецЦОНа, предложил 51-летнему жителю свою помощь. Доверчивый мужчина отдал ему 120 тысяч тенге, однако ни денег, ни обещанных прав он не получил. Ведётся досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с