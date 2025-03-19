Мошенники обобрали госслужащую в Степногорске

Чтобы не допустить реализации угрозы, мошенники запросили 2 миллиона тенге, однако такой суммы у акмолинки не было.

Согласно показаниям потерпевшей, 14 марта к ней на телефон поступило сообщение от мошенников. Во время телефонных разговоров аферисты попросили у заявительницы фотографию, якобы для личного дела, а затем перешли к открытым угрозам, обещая уволить ее супруга с работы.

Чтобы не допустить реализации угрозы, мошенники запросили 2 миллиона тенге, однако такой суммы у акмолинки не было. Тем не менее позже заявительница перевела на указанный злоумышленниками счет 500 тысяч тенге, которые она сняла с депозита.

Спустя несколько дней акмолинка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Сотрудниками полиции установлен владелец счета – 17-летний житель Туркестанской области. Потерпевшая планирует подать иск в судебном порядке к дропперу о взыскании похищенных денежных средств.

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