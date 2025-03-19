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Происшествия Социум

400 уголовных дел завели за бытовые побои в ЗКО

Как результат, по итогам 2024 года по области зарегистрировали порядка 400 уголовных дел за совершение побоев и причинение легкого вреда здоровью.
Кристина Кобина
400 уголовных дел завели за бытовые побои в ЗКО

Начальник отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием УМПС ДП ЗКО Диляра Сатарова рассказала на брифинге, что ежегодно в полицию поступает более трёх тысяч сообщений о бытовом насилии.

Сейчас ответственность ужесточили в отношении женщин и детей. Так:

  • исключена возможность примирения по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетнего;
  • за изнасилование малолетнего лица предусмотрено только пожизненное лишение свободы;
  • усилена ответственность за похищение и незаконное лишение свободы;
  • введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;
  • криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои.

— Как результат, по итогам 2024 года по области зарегистрировали порядка 400 уголовных дел за совершение побоев и причинение легкого вреда здоровью. Ранее за эти деяния следовала административная ответственность, — пояснила Диляра Сатарова.

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Спикер отметила, что во всех подразделениях полиции создали специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием. Теперь оперативные группы быстро реагируют на случаи семейного насилия. Оказывается психологическая и юридическая поддержка жертвам и свидетелям, чтобы они не боялись давать показания. Обеспечено индивидуальное сопровождение женщин, подвергшихся насилию, на всех этапах их защиты.

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