400 уголовных дел завели за бытовые побои в ЗКО

Как результат, по итогам 2024 года по области зарегистрировали порядка 400 уголовных дел за совершение побоев и причинение легкого вреда здоровью.

Начальник отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием УМПС ДП ЗКО Диляра Сатарова рассказала на брифинге, что ежегодно в полицию поступает более трёх тысяч сообщений о бытовом насилии.



Сейчас ответственность ужесточили в отношении женщин и детей. Так:

исключена возможность примирения по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетнего;

за изнасилование малолетнего лица предусмотрено только пожизненное лишение свободы;

усилена ответственность за похищение и незаконное лишение свободы;

введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;

криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои.

— Как результат, по итогам 2024 года по области зарегистрировали порядка 400 уголовных дел за совершение побоев и причинение легкого вреда здоровью. Ранее за эти деяния следовала административная ответственность, — пояснила Диляра Сатарова.

Спикер отметила, что во всех подразделениях полиции создали специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием. Теперь оперативные группы быстро реагируют на случаи семейного насилия. Оказывается психологическая и юридическая поддержка жертвам и свидетелям, чтобы они не боялись давать показания. Обеспечено индивидуальное сопровождение женщин, подвергшихся насилию, на всех этапах их защиты.