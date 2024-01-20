В департаменте полиции ЗКО сообщили, что по итогам трёхдневной проверки семей, где были случаи семейно-бытовых ссор, на учёт в органы внутренних дел поставили 59 человек. Ещё двоих через суд принудят к лечению от алкогольной зависимости.

— Вынесли 99 предписаний для защиты от бытового насилия и поставили 32 требования к поведению нарушителей, включая запрет на алкоголь для 27 из них. За нарушения в семье 88 человек получили административные наказания. Восемь дел направлены на рассмотрение комисии по делам несовершеннолетних, — сообщили в ведомстве.

В ходе ОПМ выявлено 12 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Им оказана помощь от государства и общественности.