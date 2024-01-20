По информации пресс-службы акимата Актюбинской области, вопросы стабилизации цен обсуждались на аппаратном совещании.

Так, по словам руководителя облуправления сельского хозяйства и земельных отношений Кусайына Сарсембая, на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары с 2018 по 2023 годы было направлено 4,5 млрд тенге. Сформирован стабилизационный фонд, его оператором является АО «СПК «Актобе».

- В стабфонд заложена 31 тонна гречневой крупы, 300 тонн сахара, 560,3 тонны муки первого сорта и 68 тонн рисовой продукции. С апреля прошлого года в целях недопущения роста цен на социальный хлеб на крупные хлебозаводы области выделено 4 604 тонны муки первого сорта. Сейчас буханка хлеба по 550 грамм продается по 86 тенге. В целом, в целях стабилизации цен на социальные продукты было подписано более 500 меморандумов с торговыми сетями и магазинами. В результате с сетями «Анвар» и «Сапа Маркет» договорено не превышать ценовую надбавку на продукты питания на 5%, в магазинах в районах - 10%, - сообщил Кусайын Сарсембай.

По его словам, управление предпринимательства создало комиссию для выявления посредников, необоснованно завышающих цены. По итогам мониторинга выявлен ряд нарушений. Три предпринимателя, которые превысили торговую надбавку и продали товар без указания цены, оштрафованы, остальные предупреждены. Кроме того, 10 предпринимателей исключены из списка непродуктивной цепочки посредников.