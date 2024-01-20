В управлении государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО объяснили, что недостроенный пятиэтажный дом по адресу Ружейникова, 9 снесли из-за отсутствия разрешения на строительство.

По словам главного специалиста управления Магжана Муратова, обращение о нарушении поступило от отдела архитектуры города в июне прошлого года. Тогда в ходе мониторинга выяснилось, что на участке ведётся незаконное строительство жилого дома.

— По документам разрешение было на строительство автосервиса, но на его месте начали строительство пятиэтажного трёхподъездного жилого дома. Собственница земли обратилась по поводу изменения целевого назначения, но разрешение ей никто не давал, а на объекте уже начали строительство второго этажа. Мы не выдаём разрешение на строительство, но так как рядом с участком расположены объекты производственного значения и у них есть соответствующие выбросы, то скорее всего разрешение им не дали бы. После нашей проверки дело было направлено в суд. Хозяйку собственности оштрафовали на 51 750 тенге. Работу по сносу дома начали в начале января 2024 года и ведут до сих пор, — рассказал Магжан Муратов.

Специалист архитектурно-строительного контроля отметил, что даже после получения разрешения на строительство дома нужно пройти и другие обязательные процедуры, установленные законодательством.