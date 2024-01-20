В пресс-службе пограничной службы по ЗКО сообщили, что из-за ухудшения погодных условий в Российской Федерации на трассе Самара-Тольятти ограничено передвижение грузовых транспортных средств. На тарссе бушует метель и гололед.

— В связи с чем в международном автомобильном пункте пропуска Маштаково ограничен пропуск грузовых транспортных средств следующих из Казахстана в Россию. Просим при следовании на данном направлении выбирать альтернативные маршруты движения, - сообщили в пограничной службе.



Ориентировочно пропуск приостановлен до 13.00 21 января.

Вы можете пересечь Государственную границу в пунктах пропуска «Аксай»-«Илек», «Шаган»-«Теплое», «Таскала»-«Озинки».