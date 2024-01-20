Руководитель управления физической культуры и спорта Женис Нигметуллин говорит, что система подушевого финансирования успешно реализуется в нашем регионе. В этом году на бесплатные спортивные секции выделено порядка 2,3 миллиарда тенге.

– Благодаря поддержке государства в нашей области около 12 тысяч детей занимаются спортом на безвозмездной основе. Это большая помощь для предпринимателей и огромная возможность для детей. Ведь не у всех родителей есть возможность отдавать детей в платные спортивные секции. Более того, кружки функционируют во всех частях города. Такие объекты работают практически во всех районах области, - подчеркнул Женис Нигметуллин.

Большей популярностью среди детей пользуются кружки по шахматам, борьбе, карате, футболу, футзалу, боксу, казак курес и дзюдо. Всего услуги предоставляются по 18 видам спорта.

Стоит отметить, что основная часть выделенных 2,3 миллиарда тенге направлены на детей, которые уже посещают секции и кружки. Это годовой бюджет, который предусмотрен на подушевое финансирование. В остатке, по словам главы облспорта, остается около 85 миллионов тенге. Этих денег хватит на 419 ваучеров. В очереди, к слову, числятся 2600 детей. Другими словами, лишь 419 из них впервые будут обеспечены спортивными секциями.

– Да, выделенных средств не хватит, чтобы обеспечить всех детей. Но возможности бюджета сейчас таковы. Но расстраиваться не нужно. Часто бывает так, что дети по тем или иным причинам, отказываются от посещения секций. Освободившиеся ваучеры будут выдаваться другим детям. Поэтому нужно состоять в очереди, - отметил Женис Нигметуллин.

Будут ли приниматься заявки от новых предпринимателей - также пока неизвестно. Ведь при отсутствии финансирования бизнесмены могут оказаться в минусе.