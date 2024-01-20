Более 98 тысяч кубометров снега вывезли с начала зимы в Уральске

Как сообщили в ТОО “Жайык Таза Кала”, на очистке города от снега ежедневно задействованы 195 единиц спецтехники.

— Ежедневно на уборку снега выходит 350 человек. Первым делом идёт уборка проезжей части и поъездных путей к школам, больницам, детским садам. Магистральные улицы, остановки и оживленные участки. Дороги и тротуары посыпаются пескосоляной смесью. Днём 16 января было вывезено 4 824 кубометров снега, за ночь вывезли еще 4 452 кубометра. Всего вывезено более 98 тысяч кубометров снега, — рассказали на предприятии.

После каждого выпадения снега сначала чистят основные улицы: проспекты Н. Назарбаева, Абая, Абулхаир хана и улицу Курмангазы. Уборка частного сектора идёт по очереди, ежедневно охватывая несколько улиц.