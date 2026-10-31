Мощный выброс произошёл на Солнце: как это повлияет на Землю

На Солнце зарегистрировали выброс гигантского протуберанца протяжённостью около 500 тысяч километров. Необычное явление зафиксировали сразу несколько космических телескопов, передает МойГород

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Протуберанцы представляют собой относительно холодные и плотные облака газа, которые располагаются над поверхностью Солнца. Они удерживаются магнитными полями и могут долго оставаться привязанными к определённым участкам звезды, постепенно увеличиваясь в размерах.

Обычно такие структуры простираются на десятки и сотни тысяч километров, однако в редких случаях их протяжённость достигает миллиона километров.

Почему Солнце выбрасывает протуберанцы

Протуберанцы отличаются по своим характеристикам от окружающей солнечной короны. Из-за взаимодействия с магнитными полями их структура может становиться нестабильной. В результате Солнце способно выбрасывать скопления газа в межпланетное пространство.

Если выброшенное вещество достигает Земли, оно может вызвать геомагнитные возмущения и магнитные бури. Их интенсивность зависит от характеристик потока и его взаимодействия с магнитным полем нашей планеты.

Однако нынешний выброс, по предварительной оценке специалистов, направлен скорее в сторону от Земли, чем непосредственно к ней. Одним из небесных тел, которое может оказаться на возможном пути движения выброшенного вещества, является Марс.

Таким образом, несмотря на внушительные размеры протуберанца, прямой угрозы для Земли от этого события учёные пока не ожидают.