Мост через Урал в сторону аэропорта открыт

Сегодня, 12 августа, открыли движение на мосту через реку Урал в сторону аэропорта. По словам акима города Алтая КУЛЬГИНОВА, движение по мосту восстановлено. Осталось нанести разметку, закончить работы по благоустройству тротуаров. Напомним, мост через Урал в сторону аэропорта для среднего ремонта закрыли 16 июля. По плану 1 августа движение по нему должно было возобновиться. 29 июля главный инженер филиала АО "Алматыинжстрой" Идият ИЛЬЯСОВ заявил о том, что ремонт моста в сторону аэропорта требует дополнительного времени, так как обнаружилось, что еще четыре деформационных шва требуют ремонта