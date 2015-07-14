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Социум

Мост через Урал в сторону аэропорта закроют на две недели

С 16 июля выехать из города в сторону Аксая можно будет через новый мост в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 14 июля, на базе телеканала "Казахстан-Орал" прошел брифинг с участием замначальника ЖКХ г.Уральск Бекжана ТУКЖАНОВА и замдиректора уральского филиала АО "Алматыинжстрой" Идията ИЛЬЯСОВА, которые рассказали о том, какие автомобильные дороги планируется закрыть в ближайшее время. Так, по словам Бекжана ТУКЖАНОВА, для среднего ремонта моста через реку Урал с 16 июля по 1 августа планируется его полное закрытие. - Чтобы закончить ремонт улицы С.Датова
Анэль Кайнеденова
Мост через Урал в сторону аэропорта закроют на две недели
С 16 июля выехать из города в сторону Аксая можно будет через новый мост в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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most
 Сегодня, 14 июля, на базе телеканала "Казахстан-Орал" прошел брифинг с участием замначальника ЖКХ г.Уральск Бекжана ТУКЖАНОВА и замдиректора уральского филиала АО "Алматыинжстрой" Идията ИЛЬЯСОВА, которые рассказали о том, какие автомобильные дороги планируется закрыть в ближайшее время. Так, по словам Бекжана ТУКЖАНОВА, для среднего ремонта моста через реку Урал с 16 июля по 1 августа планируется его полное закрытие. - Чтобы закончить ремонт улицы С.Датова и моста через реку Урал необходимо его закрытие, - сказал Бекжан ТУКЖАНОВ. - На мосту необходимо выполнить ремонт деформационных швов. Движение автотранспорта будет осуществляться по новому уральному мосту. Между тем, как рассказал замдиректора филиала АО "Алматыинжстрой" Идият ИЛЬЯСОВ, срок в 2 недели для них очень маленький, поскольку за 14 дней бетон, которым покроют мост, затвердеет лишь на 70%. В последующем подрядчик планирует уведомить госорганы о том, чтобы до 28 дней на через мост не проезжали большегрузы, так как нагрузка на ось не должна превышать 15 тонн. - На автодороге по ул. С. Датова и моста через Урал нам осталось выполнить 5,8 км, - рассказал Идият ИЛЬЯСОВ. - Закрытие моста необходимо по некоторым техническим параметрам. Так, на мосту 9 деформационных швов, из которых мы выполняем только 5, которые сделаны из железобетона. Также 16 июля мы сразу выстраиваемся за уральным мостом с двумя укладчиками и будем укладывать асфальт в сторону пойменного моста. В то же время мы будем на мосту проводить фрезерование старого асфальта. То есть с трех участков работы будут проводиться одновременно, чтобы завершить данный проект в августе. Проект ремонта моста через реку Чаган в поселок Деркул все еще находится на государственной экспертизе. Как только она даст заключение, работы начнутся. - Ремонт на мосту в поселок Деркул начнется только после того, как завершатся ремонтные работы на уральном мосту, чтобы не было коллапса на дорогах, - заявил Бекжан ТУКЖАНОВ. Мост будет закрыт полностью, правда, на какой срок пока неизвестно. Транспорт будет ездить через поселок Зачаганск. wB7l7d_3D9c Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА
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