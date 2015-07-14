Мост через Урал в сторону аэропорта закроют на две недели

С 16 июля выехать из города в сторону Аксая можно будет через новый мост в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 14 июля, на базе телеканала "Казахстан-Орал" прошел брифинг с участием замначальника ЖКХ г.Уральск Бекжана ТУКЖАНОВА и замдиректора уральского филиала АО "Алматыинжстрой" Идията ИЛЬЯСОВА, которые рассказали о том, какие автомобильные дороги планируется закрыть в ближайшее время. Так, по словам Бекжана ТУКЖАНОВА, для среднего ремонта моста через реку Урал с 16 июля по 1 августа планируется его полное закрытие. - Чтобы закончить ремонт улицы С.Датова