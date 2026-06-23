Мост в будущее - молодежь Казахстана и Китая в эпоху созидания

Китай и Казахстан соседи, соединенные не только горными хребтами и реками, но и глубокими узами исторической и традиционной дружбы. Отношения между странами сегодня переживают "золотой век", и ключевую роль в этом процессе играет молодежь.

Молодость, это не просто возраст, это энергия, способная изменять мир. В современном Китае отношение к молодежи давно вышло за рамки простого воспитания новых поколений. Председатель КНР Си Цзиньпин не раз подчеркивал, что работа с молодыми людьми, это стратегическая задача государственной важности. В представлении китайского руководства, процветающая молодежь является фундаментом сильного государства. Именно поэтому Китай выстраивает комплексную систему поддержки, охватывающую все аспекты жизни: от образования и инновационных стартапов до обеспечения доступным жильем и стимулирования демографического роста.

Концепция "городов, ориентированных на развитие молодежи", становится воплощением этой политики. Здесь усилия государства направлены на то, чтобы каждый молодой человек чувствовал себя востребованным, счастливым и защищенным. Это не только инфраструктурные проекты, но и создание среды, где кипит творческая жизнь, вдохновляющая на реализацию "китайской мечты" - грандиозного возрождения нации. Тем не менее, путь этот не лишен вызовов. Быстрая модернизация страны приносит с собой вопросы трудоустройства, высокую конкуренцию и необходимость адаптации к меняющейся демографической структуре, что требует от современного поколения Китая стойкости и готовности к постоянному саморазвитию.

Портрет поколения: от личных амбиций к глобальному вкладу

Китайская молодежь сегодня демонстрирует уникальный баланс, как подчеркивается в докладе Института Синьхуа: "балансируя между преданностью семье и нации и личными идеалами, а также взаимосвязью между национальным возрождением и будущим человечества", молодые люди обретают опору, необходимую для созидания. Они активно осваивают сложнейшие области, от аэрокосмических технологий и глубоководных исследований до искусственного интеллекта.

"Раскрывая свой потенциал на переднем крае промышленной революции, эти молодые люди превращают "инженерный дивиденд" в ощутимый "инновационный дивиденд, становясь мощной движущей силой модернизации Китая". Ежегодная подготовка более трех миллионов специалистов в области науки и техники создает фундамент для лидерства страны в мировой экономике.

Для стимулирования этих талантов в Китае создана система социального признания, ключевым элементом которой является конкурс "Десять выдающихся молодых людей Китая". Эта кампания не только отмечает профессиональные достижения, но и популяризирует образ жизни, основанный на инновациях и социальной ответственности, побуждая молодежь "усердно учиться, трудиться, прилагать усилия и стремиться к успеху".

Новая эпоха возможностей: казахстанско-китайское образовательное партнерство

Однако стремление к прогрессу не ограничивается государственными границами. Как отметил посол Китая в Казахстане Хань Чуньлинь, "страна открывает двери для молодых талантов со всего мира, включая Казахстан, приглашая их учиться, работать и вместе строить общее будущее".

Сотрудничество между Казахстаном и Китаем опирается на прочный гуманитарный фундамент. Важнейшими связующими звеньями стали образовательные проекты, среди которых - Казахстанский филиал Пекинского университета языка и культуры, Институты Конфуция и ставшие уже знаменитыми "Мастерские Лу Баня". Последние особенно важны, так как они готовят высококлассные технические кадры, необходимые для экономики обеих стран.

Сотрудничество Казахстана и Китая: формат "Мастерских Лу Баня"

Взаимодействие Казахстана и Китая в молодежной политике вышло на новый уровень благодаря реализации проекта "Мастерская Лу Баня". Эта инициатива стала эталоном сотрудничества, где академический обмен сочетается с трансфером передовых технологий.

В Казахстане проект успешно адаптирован к национальным приоритетам:

- ВКТУ им. Д. Серикбаева (Усть-Каменогорск): специализируется на SMART-технологиях в автомобилестроении;

- ALT Университет им. М. Тынышпаева (Алматы): фокусируется на робототехнике и цифровой логистике;

- ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва (Астана): делает основной упор на искусственный интеллект (AI) и подготовку IT-специалистов.

Особую роль этих площадок отметил посол КНР в Казахстане Хань Чуньлинь, говоря в частности, о проекте мастерской в столичном университете.

- Мастерская Лу Баня в ЕНУ делает большой акцент на развитие искусственного интеллекта. В лаборатории представлены роботы, китайское оборудование, беспилотные летательные аппараты и современные цифровые технологии. Мы используем передовые образовательные модели и технические решения Китая для подготовки студентов и высококвалифицированных специалистов для Казахстана, - сказал Хань Чуньлинь.

Он подчеркнул, что такой формат является "очень хорошим форматом образования для подготовки казахстанских студентов и одновременно эффективной моделью сотрудничества между Казахстаном и Китаем".

Практическая реализация и перспективы

Мастерские - это не просто теоретические центры, это площадки с актуальным оборудованием.

- Мастерская Лу Баня функционирует на основе искусственного интеллекта и сегодня включает пять лабораторий. При этом проект не останавливается на достигнутом, ежегодно мы получаем новое оборудование... В нашей мастерской технологии искусственного интеллекта интегрируются с роботизированными и автономными решениями, - отметила Гульмира Бекманова, проректор по цифровизации ЕНУ, подтверждая динамику развития проекта.

Результаты впечатляют: например, первая мастерская в ВКО, за короткий срок подготовила более 400 студентов, обучив их эксплуатации современного электротранспорта и систем беспилотных технологий.

Этот опыт открывает для молодежи обеих стран новые горизонты. Как отметил один из участников программы, стремление стать инженером и передать полученные знания на родине, это то, что сегодня вдохновляет тысячи студентов: "Я хочу сказать своим соотечественникам: приезжайте учиться в Китай, потому что здесь всё очень современно и во всех сферах общества есть новые технологии".

Таким образом, китайско-казахстанское сотрудничество в сфере образования формирует новое поколение специалистов, способных совместно решать глобальные вызовы и строить технологичное будущее региона.

Взаимный безвизовый режим дал мощный импульс этим процессам. Тысячи молодых людей ежедневно пересекают границы, чтобы познакомиться с культурой соседей, принять участие в совместных научных исследованиях или просто путешествовать. Туризм стал новой "визитной карточкой" отношений, молодые казахстанцы открывают для себя гостеприимство Хайнаня и динамику мегаполисов Китая, а китайская молодежь с интересом изучает богатую историю и природные красоты Казахстана.

Сотрудничество в научной и культурной сферах достигло нвысокого уровня. Совместные археологические экспедиции, взаимные переводы литературных шедевров, кинофестивали и спортивные мероприятия, все это вписывает новые главы в историю взаимодействия цивилизаций. Различие социальных систем не является барьером, а напротив, создает пространство для инклюзивного диалога, где разные модели развития обогащают друг друга.

Сегодняшняя молодежь Китая и Казахстана, это преемники традиций и авангард будущего. На плечах этого поколения лежит ответственность за строительство сообщества единой судьбы, основанного на вечной дружбе, глубоком доверии и солидарности. Девиз "Сближаться, понимать и обеспечивать успех друг друга" перестал быть просто красивой фразой, он стал руководством к действию.

Молодые исследователи, студенты, начинающие предприниматели и деятели культуры обеих стран сегодня вместе ищут ответы на глобальные вызовы. Они участвуют в работе международных организаций, объединяют усилия в сфере высоких технологий и экологии. С каждой такой инициативой Казахстан и Китай становятся ближе.

Будущее принадлежит тем, кто готов учиться друг у друга, кто с открытым сердцем принимает перемены и, кто верит в созидательную силу дружбы. Именно таким образом, страница за страницей, молодые люди двух стран пишут общую историю, доказывая, что, несмотря на все глобальные вызовы, единство и сотрудничество остаются самыми надежными инструментами для достижения успеха.