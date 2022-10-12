Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла девятого октября на степной дороге. 30-летний житель посёлка Жамбыл, управляя мотоциклом без госномера, допустил опрокидывание. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Установлено, что мотоциклист не имел права управления. Ведётся досудебное расследование.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.