Что известно о строительстве нового мусорного полигона в Атырау

Земельный участок под строительство полигона ТБО расположен на 16-м километре автомобильной трассы Атырау — Астрахань. Его территория составляет 50 гектаров.

Как сообщили в акимате Атырауской области, земельный участок под строительство полигона ТБО расположен на 16-м километре автомобильной трассы Атырау — Астрахань. Его территория составляет 50 гектаров.

— Строительство нового полигона ТБО планируется в связи с загруженностью действующего полигона, который функционирует с 1977 года. В дальнейшем его планируют закрыть и рекультивировать. На территории нового полигона построят административно-бытовое здание, столовую, гараж для специальной тяжелой техники, общежитие для персонала, карты для хранения отходов, сортировочный комплекс для переработки и сортировки отходов с мощностью 150 000 тонн в год, оснащенный двумя линиями приемки отходов. В данном цехе будут сортировать органические отходы, стекла, металлопластик, металл и бумагу, — пояснили в акимате.

Сообщается, что в настоящее время проектно-сметная документация (ПСД) проходит корректировку в связи с увеличением мощности переработки отходов с 150 000 до 200 000 тонн в год. Стоимость проекта обещают дополнительно озвучить после завершения работ по корректировке проектной документации.

— Завершение строительно-монтажных работ запланировано на первый квартал 2026 года. Согласно проекту, на данном объекте создадут около 80 рабочих мест. Подрядной организацией, согласно договору государственных закупок, определено ТОО «Батыс Строй Сервис Атырау», — отметили в акимате.

К слову, финансирование строительно-монтажных работ по проекту осуществляется за счет бюджетных средств.