MSSP.GLOBAL запускает в Астане Cyber Steppe — конференцию о новой культуре кибербезопасности

10-11 сентября в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai государство, бизнес, эксперты и граждане обсудят, как сделать безопасное поведение в цифровой среде таким же привычным стандартом, как правила безопасности в обычной жизни, передает МойГород.

Конференция пройдет при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Cyber Steppe станет стартом сентября — месяца цифровой безопасности в Казахстане.

В течение месяца тема кибергигиены продолжится в регионах страны, а сама конференция объединит профессиональную повестку кибербезопасности с практическим обучением для обычных пользователей.

Сегодня цифровые угрозы уже не ограничиваются атаками на компании. Кибермошенничество, утечки данных, социальная инженерия и дипфейки становятся частью повседневной цифровой жизни.

Поэтому организаторы предлагают посмотреть на безопасность шире: не только как на технологии и работу специалистов по информационной безопасности, но и как на культуру поведения каждого человека в интернете.

Два дня — две аудитории

10 сентября — государство и бизнес.

Представители госорганов, бизнеса, стартапов и ИБ-сообщества обсудят, как перейти от формального compliance к реальной цифровой устойчивости, как государству и бизнесу эффективнее работать вместе и какие инструменты защиты нужны компаниям.

Отдельный блок будет посвящен киберугрозам и вызовам, которые несет искусственный интеллект. Участники также обсудят основные тренды рынка на 2026–2027 годы.

11 сентября — гражданское общество.

Второй день будет открыт для семей, детей, студентов и педагогов. Здесь не будет сложной профессиональной терминологии — вместо нее практические тренажеры, игры и тесты.

Участники смогут проверить свои навыки цифровой безопасности, пройти обучение по кибергигиене и заглянуть в лабораторию дипфейков.

Более 3000 участников

Организаторы ожидают более 2000 офлайн-участников в Астане и свыше 1000 онлайн-участников из Алматы, Шымкента и областных центров.

В программе — более 20 спикеров и экспертов, панельные сессии, воркшопы, кейс-стади и открытое общение с представителями государственных органов.