Мулла припугнул грешащих мужчин перспективой забеременеть

Мусульманский священнослужитель пообещал занимающимся самоудовлетворением мужчинам беременность в загробной жизни, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hurriyet Daily News. Соответствующее заявление Мукахид Сихад Хан сделал в прямом эфире турецкого телеканала TV station 2000, отвечая на вопрос одного из зрителей о том, запрещена ли мастурбация для последователей ислама. «Сказано, что руки тех, кто занимается подобным, сделаются беременными после перехода в вечную жизнь», — выразил уверенность Мукахид Сихад Хан. Священник также пояснил, что в загробном мире грешникам придется воспитывать потомство,