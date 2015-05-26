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Шоу-бизнес

Мулла припугнул грешащих мужчин перспективой забеременеть

Мусульманский священнослужитель пообещал занимающимся самоудовлетворением мужчинам беременность в загробной жизни, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hurriyet Daily News. Соответствующее заявление Мукахид Сихад Хан сделал в прямом эфире турецкого телеканала TV station 2000, отвечая на вопрос одного из зрителей о том, запрещена ли мастурбация для последователей ислама. «Сказано, что руки тех, кто занимается подобным, сделаются беременными после перехода в вечную жизнь», — выразил уверенность Мукахид Сихад Хан. Священник также пояснил, что в загробном мире грешникам придется воспитывать потомство,
gorod
Мулла припугнул грешащих мужчин перспективой забеременеть
pic_45613f1aebfe7b904cf07c9f3ca84c40
pic_45613f1aebfe7b904cf07c9f3ca84c40
Мусульманский священнослужитель пообещал занимающимся самоудовлетворением мужчинам беременность в загробной жизни, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hurriyet Daily News. Соответствующее заявление Мукахид Сихад Хан сделал в прямом эфире турецкого телеканала TV station 2000, отвечая на вопрос одного из зрителей о том, запрещена ли мастурбация для последователей ислама. «Сказано, что руки тех, кто занимается подобным, сделаются беременными после перехода в вечную жизнь», — выразил уверенность Мукахид Сихад Хан. Священник также пояснил, что в загробном мире грешникам придется воспитывать потомство, родившееся в результате данного вида сексуальной активности. У аккаунта Хана в Twitter 12 тысяч подписчиков, и пользователи соцсети устроили активное обсуждение его телевыступления. «Так вы считаете, что беременность — это божья кара?» — поинтересовался один из подписчиков. «А на том свете есть гинекологи, специализирующиеся на руках?» — уточнил другой участник дискуссии. Как объясняет Hurriyet Daily News, в исламе нет единого взгляда на вопрос самоудовлетворения, а высказанная Ханом точка зрения не встречается ни в одной из интерпретаций текстов Корана.

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