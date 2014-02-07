попросил судью, чтобы она позволила ему произнести речь на государственном языке. Судья уголовного судадала разрешение. Бывший начальник облспорта заявил, что он знал о решении посадить его в тюрьму еще в сентябре 2012 года. - Тогда у меня была возможность уехать за границу, но я остался, - говорит Муслим УНДАГАНОВ.- Мы столько всего сделали для области, мы подняли спорт на хороший уровень, и какова благодарность. Если решили посадить меня в тюрьму, сажайте. Но не надо отправлять за мной ребят, ведь они ни в чем не виноваты. Они попали сюда только из-за того, что отказались давать какие-то показания против меня в обмен на статус свидетеля по делу.свою речь начал с обращения к суду. - Сегодня решается не только моя судьбы, но и судьба моей семьи, моих детей и внуков,- говорит Турарбек БЕКАРЫСТАНОВ. - Я прошу учесть, что русским языком я владею не профессионально, и поэтому мои мысли могут звучать не грамотно, но я все же попытаюсь изложить их. Меня обвиняют в том, что я похищал бюджетные деньги. Но я и в глаза не видел никаких денег. Да, я издавал приказы на отправку в командировку, но все они были обоснованы календарным планом, приглашениями или рапортами тренеров. Я не знал, что документы фиктивные, они не вызывали у меня подозрений. Я также не мог знать и о том, что тренеры со своими спортсменами на самом деле не выезжали. Тренеры ввели меня в заблуждение и обманывали меня. В зале суда все свидетели сказали, что я не мог ничего знать. Все эти люди сотрудничали со следствием и если бы они что-то знали обо мне, то рассказали суду, ведь какой им смысл выгораживать меня. Также Турарбек БЕКАРЫСТАНОВ попросил суд учесть, что на его показаниях могли сказаться возраст и стрессовое состояние, полученное из-за пребывании в изоляторе 7 месяцев. - Много чего я не могу вспомнить, ведь тренеров очень много, а командировок за 5 лет было более 2000. Для контроля мы и назначаем старших тренеров, это они обманывали начальство и бухгалтерию,- говорит Турарбек БЕКАРЫСТАНОВ.- Что касается авансовых отчетов, то я подписывал их только тогда, когда видел подпись главного бухгалтера, она всегда говорила, что она все проверила и подписала, а я верил ей. Я виноват в том, что выполнял свои обязанности не должным образом, и в халатности. Также моя вина в том, что оказался не в то время и не в том месте. Если бы я что-то знал, я бы рассказал, даже если бы из-за этого получил бы реальный срок, таково мое воспитание - всегда говорить правду. Ваша честь, я готов получить справедливое решение.в своей речи признал, что халатно относился к своим обязанностям и не смог углядеть за фиктивными документами, которые составляли тренера. - Я являюсь жертвой системы, против которой нельзя ничего сделать, - говорит Коныс ЖЕТПИСОВ. - Я не согласен со всеми предъявленными мне обвинениями. Я человек верующий и немного других взглядов. Я понимаю госпожу прокурора, она тоже человек, у нее своя семья, дети, и она тоже в системе. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Она вроде прокурор со стажем, грамотная, но не видит, что дело сфабриковано, и цепляется за каждую соломинку. Также на прениях сторон выступил представитель потерпевшей стороны, то есть государства. - В рамках уголовного преследования было установлено, что все подсудимые нанесли государству ущерб в размере 170 миллионов 302 тысячи 851 тенге, - говорит.- Мы поддерживаем свои исковые требования в полном объеме, требуем взыскать весь ущерб в полном объеме, а меру наказания мы оставляем на усмотрение суда.