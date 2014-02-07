Об этом бывший начальник облспорта заявил 7 февраля на прениях сторон, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Муслим УНДАГАНОВ
попросил судью, чтобы она позволила ему произнести речь на государственном языке. Судья уголовного суда Акгуль КАРАСАЕВА
дала разрешение.
Бывший начальник облспорта заявил, что он знал о решении посадить его в тюрьму еще в сентябре 2012 года.
- Тогда у меня была возможность уехать за границу, но я остался, - говорит Муслим УНДАГАНОВ.- Мы столько всего сделали для области, мы подняли спорт на хороший уровень, и какова благодарность. Если решили посадить меня в тюрьму, сажайте. Но не надо отправлять за мной ребят, ведь они ни в чем не виноваты. Они попали сюда только из-за того, что отказались давать какие-то показания против меня в обмен на статус свидетеля по делу.
Турарбек БЕКАРЫСТАНОВ
свою речь начал с обращения к суду.
- Сегодня решается не только моя судьбы, но и судьба моей семьи, моих детей и внуков,- говорит Турарбек БЕКАРЫСТАНОВ. - Я прошу учесть, что русским языком я владею не профессионально, и поэтому мои мысли могут звучать не грамотно, но я все же попытаюсь изложить их. Меня обвиняют в том, что я похищал бюджетные деньги. Но я и в глаза не видел никаких денег. Да, я издавал приказы на отправку в командировку, но все они были обоснованы календарным планом, приглашениями или рапортами тренеров. Я не знал, что документы фиктивные, они не вызывали у меня подозрений. Я также не мог знать и о том, что тренеры со своими спортсменами на самом деле не выезжали. Тренеры ввели меня в заблуждение и обманывали меня. В зале суда все свидетели сказали, что я не мог ничего знать. Все эти люди сотрудничали со следствием и если бы они что-то знали обо мне, то рассказали суду, ведь какой им смысл выгораживать меня.
Также Турарбек БЕКАРЫСТАНОВ попросил суд учесть, что на его показаниях могли сказаться возраст и стрессовое состояние, полученное из-за пребывании в изоляторе 7 месяцев.
- Много чего я не могу вспомнить, ведь тренеров очень много, а командировок за 5 лет было более 2000. Для контроля мы и назначаем старших тренеров, это они обманывали начальство и бухгалтерию,- говорит Турарбек БЕКАРЫСТАНОВ.- Что касается авансовых отчетов, то я подписывал их только тогда, когда видел подпись главного бухгалтера, она всегда говорила, что она все проверила и подписала, а я верил ей. Я виноват в том, что выполнял свои обязанности не должным образом, и в халатности. Также моя вина в том, что оказался не в то время и не в том месте. Если бы я что-то знал, я бы рассказал, даже если бы из-за этого получил бы реальный срок, таково мое воспитание - всегда говорить правду. Ваша честь, я готов получить справедливое решение.
Мендихан ДЖАКЕНОВ
в своей речи признал, что халатно относился к своим обязанностям и не смог углядеть за фиктивными документами, которые составляли тренера.
- Я являюсь жертвой системы, против которой нельзя ничего сделать, - говорит Коныс ЖЕТПИСОВ. - Я не согласен со всеми предъявленными мне обвинениями. Я человек верующий и немного других взглядов. Я понимаю госпожу прокурора, она тоже человек, у нее своя семья, дети, и она тоже в системе. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Она вроде прокурор со стажем, грамотная, но не видит, что дело сфабриковано, и цепляется за каждую соломинку.
Также на прениях сторон выступил представитель потерпевшей стороны, то есть государства.
- В рамках уголовного преследования было установлено, что все подсудимые нанесли государству ущерб в размере 170 миллионов 302 тысячи 851 тенге, - говорит юрист управления физической культуры и спорта Маралдым БАЙДЕНОВА
.- Мы поддерживаем свои исковые требования в полном объеме, требуем взыскать весь ущерб в полном объеме, а меру наказания мы оставляем на усмотрение суда.