Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск Департаментом финансовой полиции по Актюбинской области в июне 2013 года по обвинению в лжепредпринимательстве. По материалам уголовного дела,по предварительному сговору с тремя лицами с марта 2010 года по февраль 2012 года зарегистрировал 4 лжепредприятия, через которые оказывал услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов составил 2,5 миллиарда тенге. РАИМОВ был задержан 5 ноября 2013 года на территории Газахского района Азербайджанской Республики. В настоящее время он водворен в следственный изолятор ДВД Астаны, в ближайшее время будет этапирован в Актобе.