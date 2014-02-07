Фото с сайта nazarbaev.kz Фото с сайта nazarbaev.kz Инициатива президента Нурсултана Назарбаева, предложившего обсудить вопрос о возможной смене названия Казахстана на Қазақ елi, сразу же вызвала множество откликов пока еще казахстанцев. Аналитический портал Ratel выслушал мнения по этому поводу. "Во-первых, возникает ощущение, что это заявление президента является новой попыткой власти провести очередной идеологический эксперимент по мобилизации общества. Хотя это больше реверанс в сторону той части социума, которая позиционирует себя как национал-патриотическая. Данный эксперимент начался еще в последнем послании главы государства, где была предложена новая национальная идея "Мәңгілік Ел". Что касается "Қазақ елі", то, по сути, такое переименование свело бы на нет жесткую дискуссию по поводу того, как именовать граждан Казахстана - казахстанцами или казахами. Во-вторых, президента понять можно. Во внешнем мире уже давно сложился стереотип о Центральной Азии, как о регионе 5 станов, несмотря на то, что Казахстан и его соседи, при общих политических чертах, все-таки серьезно отличаются друг от друга. Дошло до того, что с 2005 года США даже активно начали продвигать идею Большой Центральной Азии, куда, кроме пяти центрально-азиатских стран решили включить государства Южной Азии, в том числе Афганистан, Пакистан, Индию и др. Между тем, Акорда все время любит говорить об уникальности "казахстанского пути", что, судя по мнению президента, должно теперь отражаться и в названии страны. В-третьих, это в случае с кораблем действует принцип: "Как его назовешь, так он и поплывет". Что касается государства, то изменение названия страны без изменения самой политической и экономической систем в сторону их либерализации, транспарентности и эффективности, будет напоминать попытку перекрасить забор, за которым стоит хлипкий дом на зыбком фундаменте. В-четвертых, даже переименование одного небольшого города требует больших финансовых ресурсов. А новое название для страны - это очень дорогостоящий проект, требующий серьезных финансовых расходов. Из каких источников будет брать государство эти ресурсы на ребрендинг, не известно. Есть Национальный фонд, есть карманы рядовых налогоплательщиков и кошельки наших олигархов", - заявил в интервью журналистам политолог Досым Сатпаев. Мурат Абенов, экс-депутат парламента РК очень рад этой инициативе. "Сейчас интернет стал серьезным барометром общественных настроений. Так вот, впервые вижу, как бурно отреагировали социальные сети на инициативу: поздравляют друг друга, радуются, уже обсуждают, как будет звучать на иностранных языках. Даже при всех задействованных оргресурсах по пропаганде национальной идеи "Мәнгілік Ел" такого эмоционального подъема, как от предложения по переименованию в "Қазақ Елі", я не припомню. Это и есть логическое наполнение национальной идеи", - сказал депутат. По словам Абенова разница в восприятии зависит от знания казахского языка. Для тех, кто вырос, слушая сказки и легенды дедушек о Қазақ Елі, это название для них родное с детства. Часть тех, кто не сильно владеет казахским, пока воспринимают настороженно не привычное для слуха название. Источник: Ratel.kz