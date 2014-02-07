судья апеляционной коллегии по уголовным делам облсуда Ниязбек ДИЛЬДАБЕКОВ судья апеляционной коллегии по уголовным делам облсуда Ниязбек ДИЛЬДАБЕКОВ Помимо статьи 273 об изготовлении порноматериалов по настоянию прокуратуры города на гражданина Великобритании Бароха ПИТЕРА возбуждено еще одно уголовное дело по статье 124 ч. 3 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно". По этому делу Бароху ПИТЕРУ грозит до 9 лет лишения свободы.  Кроме того, сегодня, 7 февраля, в здании облсуда состоялось рассмотрение протеста прокуратуры города Уральск. Рассмотрение проходило в закрытом режиме, журналистов в зал суда не пустили, так как обвиняемый Барох ПИТЕР был против. После вынесения решения судья сказал, что протест прокурора был удовлетворен. - Удовлетворен протест прокурора, - сказал судья апелляционной коллегии по уголовным делам облсуда Ниязбек ДИЛЬДАБЕКОВ. Прокурор от каких-либо комментариев отказался. Адвокат обвиняемого Хамит ХОДЖАНАЗАРОВ также отказался говорить с журналистами. Напомним, британец Барох ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала". В номере отеля были обнаружены  электронные носители с фотографиями малолетних девочек - учащихся общеобразовательных школ Уральска. Ему было предъявлено обвинение по ст. статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Однако  5 февраля в суд обратился адвокат иностранца, который настаивал на том, что в отношении Бароха Питера необоснованно возбуждено уголовное дело и что полицейские незаконным путем добыли доказательства. Суд поддержал жалобу адвоката, уголовное дело не прекратили, но доказательства были признаны незаконно добытыми. Прокуроры подали протест в облсуд, и сегодня судья Ниязбек ДИЛЬДАБЕКОВ удовлетворил протест прокурора, тем самым признав доказательства, добытые при выявлении законными. В Интернете создана петиция с требованием объективно расследовать и рассматривать уголовное дело в отношении Бароха ПИТЕРА и арестовать его до суда. За сутки под текстом петиции уже подписались более полутора тысяч человек.