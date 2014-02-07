Напомним, что 29 января кондуктор маршрута №20 высадила девочку из автобуса за то, что у той не оказалось денег. Тетю девочки возмутил тот факт, что ребенка в тридцатиградусный мороз высадили из автобуса, и она обратилась к журналистам. О том, что произошло на одном из маршрутов их ведомства, руководство узнало из средств массовой информации. Со слов, в срочном порядке было проведено внутреннее расследование, после чего они пригласили Леру и её тетю, для того, чтобы разобрать этот инцидент. При встрече и кондуктор, и девочка узнали друг друга. Кондуктор просила не называть ее имени, при этом сообщила, что девочку она не высаживала, а «просто сказала в устной форме, чтобы та вышла». Девочка, видимо, привыкшая во всем слушаться старших, вышла из автобуса и добиралась до дома дворами. После того, как личность кондуктора была установлена, перед ребенком и тетей извинились сама кондуктор, руководство предприятия и присутствовавший на встрече. - По данному факту на нашем предприятии было проведено внутреннее расследование, - рассказал. - Мы выявили этого кондуктора, который высадил школьницу из автобуса. К ней будут приняты самые строгие меры. На предприятии также проведена работа со всем персоналом, водителями и кондукторами для недопущения в дальнейшем таких случаев. По заверениям руководства предприятия-перевозчика, в отношении кондуктора была принята самая жесткая мера - она уволена. - Я рада, что нам принесли извинения, - говорит. - Что своевременно у них в компании провели внутреннее расследование. Они нашли этого кондуктора. Спасибо за такую оперативность. И я надеюсь, что в дальнейшем с нашими детьми такого не повторится. Мы не хотели никаких этих разбирательств и всех вытекающих последствий, и претензий к автопарку и водителю, как я и говорила, мы не имеем, но, тем не менее, молчать тоже не было сил. Мне было очень больно и обидно за ребенка, который не смог постоять за себя. Поэтому мне просто хотелось увидеть и посмотреть в глаза этой женщине-кондуктору и высказать все, что наболело.