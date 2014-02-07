У водителя «Лады» была травма головы, а у пассажирки "семерки" - травма грудной клетки. Об обстоятельствах аварии рассказали сами участники происшествия. - Я спускался с омеговского моста и направлялся в сторону улицы Шолохова. Внезапно с правой стороны выскочила «Лада» и мы столкнулись, - рассказал водитель «семерки». От удара новую «Ладу» развернуло, и она вылетел на встречную полосу. В обеих машинах было по три пассажира. К моменту приезда журналистов участники ДТП ожидали дознавателей и «скорую».