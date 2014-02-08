piterОб этом стало известно сегодня в прокуратуре ЗКО. Он выявлен на трое суток в качестве подозреваемого в развращении малолетних и водворен в ИВС. Прокуратура будет выходить с ходатайством в суд, чтобы получить санкцию на арест. Напомним, вчера в областном суде состоялось рассмотрение протеста прокуратуры города Уральск. Рассмотрение проходило в закрытом режиме, журналистов в зал суда не пустили, так как обвиняемый Барох ПИТЕР был против. После вынесения решения судья сказал, что протест прокурора был удовлетворен. - Удовлетворен протест прокурора, - сказал судья апелляционной коллегии по уголовным делам облсуда Ниязбек ДИЛЬДАБЕКОВ. И прокурор, и адвокат обвиняемого Хамит ХОДЖАНАЗАРОВ отказались что-либо комментировать. Помимо статьи 273 об изготовлении порноматериалов по настоянию прокуратуры города на гражданина Великобритании Бароха ПИТЕРА возбуждено еще одно уголовное дело по статье 124 ч. 3 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно". По этому делу Бароху ПИТЕРУ грозит до 9 лет лишения свободы. А сегодня стало известно, что вчера, 7 февраля Барох ПИТЕР все же был взят под стражу. Напомним, британец Барох ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала". В номере отеля были обнаружены электронные носители с фотографиями малолетних девочек - учащимися общеобразовательных школ Уральска. Ему было предъявлено обвинение по ст. статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Однако  5 февраля в суд обратился адвокат иностранца, который настаивал на том, что в отношении Бароха Питера необоснованно возбуждено уголовное дело и что полицейские незаконным путем добыли доказательства. Суд поддержал жалобу адвоката, уголовное дело не прекратили, но доказательства были признаны незаконно добытыми. По словам прокурора, Бароха Питера будут судить согласно уголовному кодексу УК РК, поскольку преступления совершены на территории Казахстана. В Интернете создана петиция с требованием объективно расследовать и рассматривать уголовное дело в отношении Бароха ПИТЕРА и арестовать его до суда. За два дня под текстом петиции подписались около двух тысяч человек.