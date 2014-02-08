По словам заместителя прокурора ЗКО Хамидуллы ДАУЕШОВА, задержанным 36 и 28 лет. В машине одного из них найдено орудие преступления. Задержанные дали признательные показания. Напомним, дерзкое нападение на дом главы крестьянского хозяйства, известного бизнесмена в ЗКО, было совершено в ночь на 13 января. Виталий КАРКУЛА был убит выстрелом в голову. Во время нападения пострадала его супруга - депутат областного маслихата от Зеленовского района Валентина КАРКУЛА. 7 февраля стало известно, что она выписана из больницы в удовлетворительном состоянии. Расследование продолжается.