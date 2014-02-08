Совет матерей и НПО Западного Казахстана написали обращение по делу Бароха ПИТЕРА

«Мы, представители родительской общественности, молодежных и неправительственных организаций Западно-Казахстанской области, с возмущением восприняли информацию о преступных действиях гражданина Великобритании, обвиняемого в изготовлении порноматериалов с участием несовершеннолетних детей нашей области», - говорится в обращении. Обращение датировано 7 февраля. И поэтому в нем говорится, что обвиняемый Барох ПИТЕР в силу юридических проволочек все еще находится на свободе и не ограничен в передвижении. - Тем самым мы формируем понятия безнаказанности и вседозволенности в сознании молодежи. Не нужно забывать, что дети, пострадавшие в результате противоправных, противозаконных действий гражданина Великобритании, - это будущее нашего государстава. И мы не вправе закрывать глаза на подобные факты преступления, кем бы оно не совершалось! Никто не имеет права издеватья над нашими детьми! В обращении нпошники напоминают инцидент, произошедший в Великобритании с казахстанским пассажиром в салоне самолета. - Заснув, случайно прислонился на плечо рядом сидевшей в кресле девушки, гражданки этой страны. Тогда наш соотечественник чудом избежал уголовной ответственности. Какой тогда был резонанс на весь мир! А здесь пострадали маленькие дети, с неустоявшейся психикой и не сформированнымм сознанием! Эти дети получили тяжелую психологическую травму! Общественники обращаются к правоохранительным органам Республики Казахстан и нашей области, ко всем, кому не безразлична судьба подрастающего поколения независимого Казахстана, принять неотложные и действенные меры по всестороннему и объективному рассмотрению дела гражданина Великобритании Бароха ПИТЕРА и привлечению его к ответственности за свои преступные действия в соответствии с Законами Республики Казахстан. Под обращением подписались председатель совета матерей при ассамблее народа Казахстана Западно-Казахстанской области Магрипа Искакова Председатель общественного объединения «Центр семьи «Ак отау» Алтынай Искалиева Председатель Западно-Казахстанского областного общественного объединения «Союз женщин Приуралья - «Үміт» Алия Раймкулова