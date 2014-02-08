По словам, общая протяженность уральских городских дорог составляет 580,9 километров, большая часть из них 296,1 км или 51% с грунтовым покрытием, остальные 49% или 284,8 км с асфальтобетонным покрытием. - В 2013 году были проведены ремонтные работы по улице Гагарина - от улицы Ружейникова до района «Мясокомбинат», по улице Хусаинова - от проспекта Достык до Чагано-Набережной, а также 4,8 километров Желаевской трассы, связывающей Желаевский сельский округ с центром города, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Все они уже давно требовали ремонта и находились в неудовлетворительном состоянии. Также начат ремонт объездной дороги от поселка Деркул до Саратовской трассы. Как стало известно, за счет инвестиций КПО б.в. проведен капитальный ремонт дорог протяженностью 2,5 км, от улицы Маметовой до Шевченко - по улицам Тайманова, Алмазова, Чагано-Набережной и Садовой. - Также завершили строительство дорог, начатых в 2012 году, - сказал градоначальник. - Улица Петровского - от Деповской до Евразии, Сырыма Датова, улицы Карева - от Елизарова до Чагано-Набережной, улицы Шолохова - от С. Датова до Есенжанова, дорога на кардиоцентр. Всего же в 2013 году отремонтирован 31 километр внутригородских дорог или 15 улиц. К слову, вопрос ремонта дорог интересовал и рядовых горожан. КУЛЬГИНОВУ, поступил вопрос от жителей микрорайона «Кен дала», что в поселке Зачаганск, которых интересует когда же, наконец, у них будет произведен ремонт дорог. - Мы все эти проблемы знаем, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Повторюсь, только половина городских дорог имеют асфальтовые покрытия, и в этом году мы планируем провести капитальный ремонт на 36 километрах дорог. По словам градоначальника, ремонт будет проводиться поэтапно. Но в этом году ремонта дорог в «Кен Дале» не планируется, возможен только текущий.