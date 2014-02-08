После чего нашли пострадавшего и вынесли из опасной зоны.Далее свою работу показали водолазы. Специально для того, чтобы спасатели чувствовали себя комфортно, и могли спокойно одевать свое мудреное снаряжение, была разбита огромная палатка. Где было довольно тепло. Рядом с водолазным постом была подготовлена прорубь, в которой производились поиски двух человек.
Костюм водолаза очень прочный и эластичный. Чтобы не было переохлаждения, под костюм одевается специальная одежда, связанная из верблюжьей шерсти. Для того чтобы спасателю было легче опуститься на дно, он одевает специальный свинцовый пояс и дополнительные свинцовые пластины на специальную обувь. Все эти «украшения» весят около 25 килограмм.Спасатели на глубине 4 метра довольно быстро смогли найти тела двух утонувших и благополучно выбрались на берег. Тем временем звено лыжников отправились на поиски заблудившихся в лесу. Поиск ведется по сигналу GPS. Заблудившийся может позвонить на 112 и сообщить свои координаты.
Также поиском пропавших занимались кинолог и собака по кличке Мари.Ей всего один год, но работу свою она исполняет исправно. Быстро нашла двух хорошо спрятавшихся спасателей. На новом вездеходе удалось покататься даже представителям СМИ. Ребята по достоинству оценили проходимость и маневренность автомобиля. Благодаря необычным шинам вездеход прекрасно держится на поверхности в самых экстремальных условиях: на снегу и льду, в болотистой местности и на воде, и просто на бездорожье. Весит это чудо-техника около 2 тонн. При этом в ней могут уместиться около 12 человек. Также вездеход оснащен GPS–навигатором, с помощью которого он имеет возможность быстро связаться со спутником, а также не сбиться с пути.