Опробовать машину в работе спасатели решили на плановых выездных занятиях 7 февраля. Посмотреть на работу спасателей  решили и корреспонденты портала «Мой ГОРОД». - В нашей области сейчас проходит месячник по гражданской обороне, - рассказывает начальник ОСО ДЧС ЗКО Аскар КИЛИШЕВ. – И в плановом порядке мы проводим выездное занятие. В целях проверки готовности личного состава, аварийно-спасательной техники и снаряжения. Необходимо проверить готовность всех служб нашего отряда. chs1 На базе спасателей есть 11 единиц техники, из них три машины получили в прошлом году. Это газель для перевозки спасателей, оперативная машина «SsangYong» и вездеход «Трикол». Последнюю машину спасатели получили в конце декабря, и  испытать на прочность вездеход  еще не удавалось.   chs2Когда все приготовления  были закончены, спасатели разбились на звенья. Первыми свою работу показало звено газодымозащиты. Спасатели устранили якобы образовавшуюся утечку газа. Работали слаженно и быстро.  

chs3После чего нашли пострадавшего и вынесли из опасной зоны.

  chs4Далее свою работу показали водолазы. Специально для того, чтобы спасатели чувствовали себя комфортно, и могли спокойно одевать свое мудреное снаряжение, была разбита огромная палатка. Где было довольно тепло.   chs5Рядом с водолазным постом была подготовлена прорубь, в которой производились поиски двух человек.  

chs6Костюм водолаза очень прочный и эластичный. Чтобы не было переохлаждения, под костюм одевается специальная одежда, связанная из верблюжьей шерсти. Для того чтобы спасателю было легче опуститься на дно, он одевает специальный свинцовый пояс и дополнительные свинцовые пластины на специальную обувь. Все эти «украшения» весят около 25 килограмм.

  chs7Спасатели на глубине 4 метра довольно  быстро смогли найти тела двух утонувших и благополучно выбрались на берег.   chs8Тем временем звено лыжников отправились на поиски заблудившихся в лесу. Поиск ведется по сигналу GPS. Заблудившийся может позвонить на 112 и сообщить свои координаты.  

chs9 Также поиском пропавших занимались кинолог и собака по кличке Мари.

  chs10Ей всего один год, но работу свою она исполняет исправно. Быстро нашла двух хорошо спрятавшихся спасателей. chs11На новом вездеходе удалось покататься даже представителям СМИ. Ребята по достоинству оценили проходимость и маневренность автомобиля.   chs12Благодаря необычным шинам вездеход прекрасно держится на поверхности в самых экстремальных условиях: на снегу и льду, в болотистой местности и на воде, и просто на бездорожье.  Весит это чудо-техника около 2 тонн. При этом в ней могут уместиться около 12 человек.   chs13Также вездеход оснащен GPS–навигатором, с помощью которого он имеет возможность быстро связаться со спутником, а также не сбиться с пути.