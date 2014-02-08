- В нашей области сейчас проходит месячник по гражданской обороне, - рассказывает. – И в плановом порядке мы проводим выездное занятие. В целях проверки готовности личного состава, аварийно-спасательной техники и снаряжения. Необходимо проверить готовность всех служб нашего отряда. На базе спасателей есть 11 единиц техники, из них три машины получили в прошлом году. Это газель для перевозки спасателей, оперативная машина «SsangYong» и вездеход «Трикол». Последнюю машину спасатели получили в конце декабря, и испытать на прочность вездеход еще не удавалось. Когда все приготовления были закончены, спасатели разбились на звенья. Первыми свою работу показало звено газодымозащиты. Спасатели устранили якобы образовавшуюся утечку газа. Работали слаженно и быстро.

После чего нашли пострадавшего и вынесли из опасной зоны.

Далее свою работу показали водолазы. Специально для того, чтобы спасатели чувствовали себя комфортно, и могли спокойно одевать свое мудреное снаряжение, была разбита огромная палатка. Где было довольно тепло. Рядом с водолазным постом была подготовлена прорубь, в которой производились поиски двух человек.

Костюм водолаза очень прочный и эластичный. Чтобы не было переохлаждения, под костюм одевается специальная одежда, связанная из верблюжьей шерсти. Для того чтобы спасателю было легче опуститься на дно, он одевает специальный свинцовый пояс и дополнительные свинцовые пластины на специальную обувь. Все эти «украшения» весят около 25 килограмм.

Спасатели на глубине 4 метра довольно быстро смогли найти тела двух утонувших и благополучно выбрались на берег. Тем временем звено лыжников отправились на поиски заблудившихся в лесу. Поиск ведется по сигналу GPS. Заблудившийся может позвонить на 112 и сообщить свои координаты.

Также поиском пропавших занимались кинолог и собака по кличке Мари.