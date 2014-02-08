Если в 2005 году в Актобе насчитывалось 53 тысячи автомашин, сейчас их количество выросло почти в 3 раза. Дороги к такой нагрузке не готовы. - Развитие и улучшение сети автодорог требует значительных финансовых затрат, - сказал Ерхан УМАРОВ. - Поэтому данные работы проводят планомерно. Так, в селе Жанаконыс начали строительство автодороги от микрорайона «Жастар» с направлением в квартал «Б», с выездом на трассу Актобе-Хобда. В связи с заселением микрорайона «Батыс-2» интенсивность движения по проспекту А.Молдагуловой увеличилась. Уже разработан рабочий проект капремонта и расширения проезжей части проспекта А.Молдагуловой. Это коснется участка от проспекта Санкибай батыра до перекрестка в направлении жилого массива «Батыс-2». К работам приступят при наступлении благоприятных погодных условий. Кроме того, в этом году начнется строительство Южного обхода вокруг Актобе. Это позволит большегрузному транспорту, который едет по магистрали Самара-Шымкент, уходить напрямую в сторону Астрахани. 20 километров Южного обхода планируют построить за год.