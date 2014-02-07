karkulaОднако эту информацию отрицают в полиции области, но подтвердили в прокуратуре. Как стало известно, вчера полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на дом предпринимателей Виталия и Валентины КАРКУЛА в селе Калининское Зеленовского района ЗКО. В ИВС водворены четверо односельчан семьи КАРКУЛА. Они задержаны на трое суток до выяснения обстоятельств. Обвинение пока им не предъявлено. Однако руководство ДВД отрицает этот факт. В прокуратуре подтвердили этот факт и посоветовали за информацией обращаться в ДВД. Однако там сведения не подтвердили. - Это дезинформация, когда придет время, мы доведем до общественности, - сказал по телефону начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ. Информагентства передают, что следователи в ближайшее время обратятся в суд за санкцией на арест подозреваемых. И сегодня же, 7 февраля, стало известно, что супруга Виталия КАРКУЛЫ Валентина Николаевна выписана из больницы. Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщил директор областной клинической больницы Ерлан ТОКСАНОВ. - Мы выписали ее из больницы в удовлетворительном состоянии, приехали родственники и забрали, - сообщил директор. Напомним, дерзкое нападение на дом главы крестьянского хозяйства, известного бизнесмена в ЗКО, было совершено в ночь на 13 января. Виталий КАРКУЛА был убит выстрелом в голову. Во время нападения пострадала его супруга - депутат областного маслихата от Зеленовского района Валентина КАРКУЛА. С тяжелейшими травмами в состоянии комы она была доставлена в сельскую больницу, позже переведена в областную.