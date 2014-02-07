Иллюстративное фото с сайта artway.tv Иллюстративное фото с сайта artway.tv Зимний показ фестиваля короткометражек Future Shorts пройдет в кинотеатре им. Гагарина 14 февраля в 19:00. В зимнюю программу вошли 6 фильмов из разных стран, среди которых драма "Мальчики Бузкаши" и анимационная работа "Кроличья Земля", получившие высшие награды престижных фестивалей. Стоимость билета в предпродаже 600 тенге, в день показа - 800 тенге. FUTURE SHORTS - крупнейший в мире фестиваль короткометражного искусства. Фестивальные показы проходят в кинотеатрах по всему миру. Признанная классика короткого метра и работы только что вышедшие из-под монтажного стола, призёры Оскара и Каннского фестиваля, мультипликационные победители Анси и других престижных смотров.