Татьяна Караульная. Фото "Экспресс К" Татьяна Караульная. Фото "Экспресс К" Семья в Актобе купила в кредит квартиру "с сюрпризом" - оказалось, что жилье было продано предыдущим владельцам без учета интересов наследников, которые проживали в детском доме, пишет "Экспресс К". В 2007 году Татьяна Караульная с мужем взяли кредит в банке и купили трехкомнатную квартиру. Супруги сделали дорогостоящий ремонт. Через четыре года им позвонили из банка и предупредили, что квартиру забирают через суд, на нее претендуют наследники. Права на жилье заявили брат и сестра, которые недавно вышли из детского дома. Как выяснилось, в 1997 году эту квартиру приобрели родители наследников. Супруги вели асоциальный образ жизни, суд лишил их родительских прав. Брат с сестрой переехали в детский дом. Через некоторое время глава семейства умер, его мать, ставшая наследницей, продала квартиру, "забыв" указать внуков. Виновной в сложившейся ситуации суд признал бабушку детей, однако к этому времени она уже умерла. В итоге суд постановил выселить супругов вместе с 90-летней свекровью на улицу без предоставления другого жилья. "Что нам делать и куда идти? Я готова с собой покончить. Нас чуть ли не мошенниками выставили, которые у сирот квартиру отняли! А ведь на нас с мужем еще и банковский кредит, который мы должны платить за ставшую чужой квартиру. Я ни работать, ни даже спать не могу! Мы с мужем на грани развода, у нас постоянные скандалы на этой почве", - жалуется Караульная. Издание отмечает, что объявившиеся наследники сейчас стоят в очереди на льготное жилье как дети-сироты. Они заявили свои права на наследство, но свидетельство о праве на наследство они не регистрируют, поскольку боятся потерять госочередь.