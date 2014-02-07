Фото с сайта www.zakon.kz Фото с сайта www.zakon.kz Атырауский специализированный межрайонный суд показал видеообращение находящегося в бегах Аманжана Рыскали, запись датируется 23 февраля 2013 года, сообщает "Ак Жайык". Суд истребовал видеоматериал у Атырауского суда №2 по ходатайству адвоката Т. Мухатанова, но на заседании не было пояснено, каким образом видеозапись оказалась в судебных материалах по другому уголовному делу. В этом видеообращении Аманжан Рыскали излагает свою версию о сделках по девяти квартирам в доме по пр. Сатпаева, 35, построенном компанией AB Group. Приводим перевод обращения А. Рыскали, выполненный судебным переводчиком. Аманжан Рыскалиев не согласен с обвинениями. "Я с Назми Алиевым знаком на протяжении нескольких лет, в некоторых случаях, связанных с предпринимательством, мы с ним встречались. Точно не помню, в конце 2005 или 2006 года он рассказывал, что строит многоэтажный дом по пр. Сатпаева и для окончания строительства ему не хватает финансов. Он просил меня оказать денежную помощь, но я слышал, что он может не вернуть деньги, и отказал ему. Затем он сказал, что если я окажу финансовую помощь, он может предоставить в моё распоряжение девять квартир. В принципе по сумме получалось столько, сколько он запросил в долг (в суде речь идёт о сумме в 900 тысяч долларов). Через несколько дней я оказал ему финансовую помощь, мы встретились у меня в кабинете, я заплатил ему, а он предоставил договоры. У меня в офисе работает парень, юрист Самат, я поручил ему, чтобы он всё проверил. Затем я попросил его составить договоры на имена девяти человек, которые я сам предоставил. Через несколько дней он показал договоры с подписями. После окончания строительства и сдачи дома в эксплуатацию, я по своему усмотрению некоторые квартиры отдал по заниженной стоимости своим друзьям, остальные квартиры продал по рыночной стоимости. Поскольку в то время те девять квартир были оформлены в частную собственность на имена людей, то я никакой расписки не брал у Назми Алиева, т. к. по договору я за все эти квартиры заплатил. И в дальнейшем никаких претензий не было, я даже по этой причине не переживал. В настоящее время в отношении того, что девять квартир были приобретены незаконным путём, я не согласен, это не соответствует действительности, я считаю, что в настоящее время происходит в отношении меня заказ политической группы. Пусть народ скажет, сколько я помогал малоимущим людям. Атырауский народ знает, что я за всё время не задолжал никому ни одной копейки и что я не пошёл бы на такое дело. В данное время, если меня преследуют по поводу моего законного предпринимательства, я думаю, что меня могут посадить. Это обстоятельство препятствует тому, чтобы я пришёл в суд и дал показания. Прошу не обвинять меня". Напомним, что эпизод с квартирами выделен судом в отдельный блок, и сейчас идёт рассмотрение этого блока, в частности, продолжается допрос свидетелей.