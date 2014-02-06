Фото с сайта altaynews.kz Фото с сайта altaynews.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает необходимым рассмотреть возможность изменения официального наименования республики, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. "В названии нашей страны есть окончание "стан", как и у других государств Центральной Азии. В то же время иностранцы проявляют интерес к Монголии, население которой составляет всего два миллиона человек, при этом в ее названии отсутствует окончание "стан". Возможно, надо рассмотреть со временем вопрос перехода на название нашей страны "Қазақ елі", но прежде следует обязательно обсудить это с народом", - заявил Назарбаев в ходе посещения Интеллектуальной школы Атырау и встречи с представителями общественности области. Об этом Глава государства заявил в ответ на слова писателя Рахимжана Отарбаева, который заявил, что большинство с воодушевлением восприняло озвученную Назарбаевым идею "Мәңгілік ел", особенно его слова о названии страны "Қазақ елі".