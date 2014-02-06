зачитывала свою речь ровно 4 часа без перерыва. Напомним, Муслим УНДАГАНОВ и ДЖАКЕНОВ обвиняются по ст. 176, ч.3,4 УК РК - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», ст. 235, ч.3 УК РК - «Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений», а также по ст. 314, ч. 2 - «Служебный подлог». Коныс ЖЕТПИСОВ обвиняется по тем же статьям. У Мендихана ДЖАКЕНОВА также статьи 176-ая, 235-ая, кроме них добавлены статьи 214 УК РК - «Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов» и 193-я - «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем». - Прошу суд учесть при вынесении приговора наличие у подсудимых малолетних детей, - сказала Тамара САРСЕНОВА. - У Муслима УНДАГАНОВА 3 детей, у ДЖАКЕНОВА - двое, у Коныса ЖЕТПИСОВА - трое детей. Также прошу принять к сведению то, что БЕКАРЫСТАНОВ и ЖЕТПИСОВ принимали менее активную роль в преступлениях, а также состояние здоровья Турарбека БЕКАРЫСТАНОВА. Гособвинение просит 12 лет с конфискацией имущества для, 11 лет дляи по 8 лет для. Также Тамара САРСЕНОВА просит суд лишить УНДАГАНОВА всех правительственных наград, лишить права занимать должность в государственных органах на срок 7 лет Мендихана ДЖАКЕНОВА и Муслима УНДАГАНОВА, а ЖЕТПИСОВА и БЕКАРЫСТАНОВА - лишить того же права на 5 лет. Прокурор потребовала конфисковать у Муслима УНДАГАНОВА его катер и снегоход, а у Коныса ЖЕТПИСОВА и Турарбека БЕКАРЫСТАНОВА - их личные автомобили.