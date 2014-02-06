saitЖурналисты портала «Мой ГОРОД» написали петицию в адрес Верховного суда, генпрокуратуры и МВД Казахстана. Текст петиции: В Уральске (ЗКО, Казахстан) гражданин Великобритании обвиняется в изготовлении порноматериалов с участием несовершеннолетних детей. Самой младшей участнице порносессии всего 12 лет. При задержании 38-летний Барох ПИТЕР пытался сжечь улики: флэш-карты, ноутбук и жесткий диск. На них были около 600 фотографий голых детей. Уже есть шесть заявлений от родителей девочек. Тем не менее, британец все еще находится на свободе. А 5 февраля судья Уральского городского суда Дастан БАЙМЕНОВ признал все доказательства полиции незаконно добытыми и обязал вернуть паспорт обвиняемому. Общественность города и области приходит к мысли, что дело разваливается, не начавшись. Детей он выманивал тем, что обещал им карьеру фотомоделей. Обвиняемый в тяжком преступлении иностранный гражданин все еще находится на свободе и даже не взят под стражу. Мы - родители, у кого тоже есть дети, требуем всестороннего и объективного расследования и ареста Бароха ПИТЕРА до суда, поскольку считаем, что он опасен для общества, в том числе для наших детей. Поддержите нашу петицию, и мы сделаем безопаснее жизнь детей. Подписать петицию Вы можете, перейдя по ссылке: http://www.avaaz.org/ru/petition/Verhovnomu_sudu_RK_Generalnoy_prokurature_RK_Ministerstvo_vnutrennih_del_My_trebuem_obektivno_rassledovat_delo_o_rastlen/?copy