Целью визита стало разъяснение новой стратегии программы «Казахстан-2050». - Вы знаете, что послание главы государства было очень насыщенным и содержательным, - говорит депутат сената парламента РК. - Сейчас практически все депутаты парламента выехали в регионы Казахстана. И я прибыл со своими коллегами в Западно-Казахстанский регион с тем, чтобы разъяснить положения послания. Уже проведены несколько встреч в районах и поселках, и еще у нас запланировано несколько поездок. Уже сейчас мы встречаем теплое восприятие со стороны населения.