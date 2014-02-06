Иллюстративное фото
Школьница из Уральска рассказала, как иностранец снимал их на фото. Корреспонденту портала «Мой ГОРОД» удалось встретиться с одной из фигуранток дела в отношении британца Бароха ПИТЕРА.
12-летняя Татьяна (имя изменено), пока самая младшая из потерпевших, рассказала, как впервые познакомилась с иностранцем.
- Он «постучался» ко мне, я зарегистрирована Вконтакте, - говорит Татьяна. - Мы стали общаться, он позвал меня к себе. Я сначала не хотела идти, но подружка, которая тоже знала его, сказала: «Пойдем». Мы пошли. Там он стал нам показывать фотографии голых девушек, я испугалась, - рассказала девочка.
По словам девочки, мужчина сначала фотографировал их в одежде, потом в нижнем белье, а уже потом голыми. За свою первую съемку Татьяна получила 10 тысяч тенге.
- Потом он уехал в Атырау, кажется, неделю его не было, потом он приехал, привез нам вещи, трусы там, нижнее белье, кофточки, чтобы мы в них фотографировались, - продолжает девочка. - Брелки давал, сережки. Когда мама узнала, я сказала ему, что мы больше общаться не будем. Он спрашивал, почему. А потом ему подружка сказала, что моя мама написала заявление в милицию. Тогда он сразу удалил меня с контактов и девчонок тоже удалил. Он сказал, что «на время я вас удалю». Когда мы поехали с полицией к нему в отель «Шагала», он уже собрался, вещи собирал, свой ноутбук он положил в воду, а флешки в микроволновку. Я к нему ходила два раза, остальные девчонки по 2-3 раза. Нас было пять девочек. Он нам показывал фотографии, что не только мы из Уральска были, но и другие, с Атырау были, с разных городов. Мы с ним еще по-русски разговаривали, он хорошо разговаривал. С акцентом, конечно, но мы его понимали, и он нас понимал. Еще подружка спросила, откуда он знает русский, он сказал, что два года жил в России.
ВИДЕОИНТЕРВЬЮ МАТЕРИ
По словам мамы девочки Марины (имя изменено), как-то вечером к ним в гости пришел ее брат, и говорит: «Откуда у Тани деньги появились?».
- Я говорю, ну, я даю по 200-300 тенге, - рассказывает Марина. - Он мне говорит, что у нее денег гораздо больше. Тогда брат забрал у дочери ее мобильный телефон, сказал, что проверит и потом отдаст. Уже на следующий день он мне позвонил и попросил срочно приехать к нему. Когда я приехала, он показал мне фотографии на ее телефоне, там были снимки голых девчушек и переписка с ним.
- О чем была переписка? – спросила корреспондент портала «Мой ГОРОД
».
- Я видела такую переписку: он ей пишет: «Ну, ты купила белье фотографироваться?». Она отвечает: «Да». Он ей: «Ну, молодец, умничка, любимая!», любимой моего ребенка называл! В тот же день я написала заявление в полицию. В ее телефоне были фотографии голых девчушек.
По словам мамы, на очной ставке она спросила у британца, почему он фотографировал голой ее ребенка, на что тот ответил, что ему понравилась ее фигура. К слову, не отрицал он и свое знакомство с девочкой.
- А как они проходили в номер отеля? – вопрос от журналиста.
- Не знаю, как! Дочка говорит, что они говорили, что идут к Патрику (так себя называл британец), и всё! Кстати, и возраст он свой изменил. Говорил им, что ему 29 лет. Хорошо, что он ее не тронул, а если бы мы этого не узнали, чем бы тогда все это закончилось?
Тем более, он писал ей «Таня, я скоро приеду, и мы будем целоваться долго, не так, как в прошлый раз». Дочка говорит, что он как-то открыл рот, но она оттолкнула его. Он обещал им, что сделает их моделями, по городам будет возить, деньги давал. А раз деньги дает, значит это серьезный человек. Я же не даю ей по 10 тысяч…
Мама девочки в шоке от решения суда, который признал действия следователя по осмотру места происшествия незаконными.
- Там и понятые были, и сотрудники отеля. Какой ему переводчик нужен? С нашими детьми он общался на бытовом русском языке, и переводчик при этом ему не был нужен!
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА