piterОб этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. Также прокуратура вынесла частный протест на постановление суда.   Вчера, 5 февраля, судья Дастан БАЙМЕНОВ удовлетворил жалобу в интересах гражданина Великобритании Баруха ПИТЕРА, чей адвокат требовал признать незаконными добытые полицией доказательства, а именно ноутбук, флеш-карту и фото- , видеоматериалы, в которых были изображены голые девочки. Напомним, при задержании британец пытался уничтожить эти улики. Адвокат Баруха ПИТЕРА Хамит ХОДЖАНАЗАРОВ требовал также прекратить уголовное преследование в отношении своего подзащитного, однако суд не удовлетворил это требование. В ближайшие дни областной суд рассмотрит протест городской прокуратуры.