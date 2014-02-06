Вчера, 5 февраля, судьяудовлетворил жалобу в интересах гражданина Великобритании, чей адвокат требовал признать незаконными добытые полицией доказательства, а именно ноутбук, флеш-карту и фото- , видеоматериалы, в которых были изображены голые девочки. Напомним, при задержании британец пытался уничтожить эти улики. Адвокат Баруха ПИТЕРАтребовал также прекратить уголовное преследование в отношении своего подзащитного, однако суд не удовлетворил это требование. В ближайшие дни областной суд рассмотрит протест городской прокуратуры.