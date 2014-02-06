Иллюстративное фото с сайта www.iatn.nnov.ru Иллюстративное фото с сайта www.iatn.nnov.ru В Актюбинской области увеличено число станции сбора мусора с пассажирских поездов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В частности, решением министерства транспорта и коммуникации, проводникам разрешено выгружать мусор еще на шести станциях, расположенных на территории  области: Айтеке би, Жем, Кандыагаш, Шалкар, Шубаркудук и Хромтау. Все они включены в специальный перечень. В настоящее время начинаются работы по установлению стандартных металлических мусорных контейнеров на площадках перечисленных вокзалов. В актюбинском отделенческом управлении СЭН на транспорте надеются, что эти меры будут способствовать уменьшению мусора вдоль железной дороги. По словам специалистов ведомства, зачастую проводники просто вынуждены выбрасывать мусор через окна поездов, поскольку расстояние между станциями, где разрешено выгружать мусор, большое, а складировать мусор в вагонах нельзя - за это грозит наказанием со стороны санитарных врачей. Добавим, что в 2014 году на вывоз ТБО с вокзалов, а также установку новых контейнеров АО «Пассажирские перевозки» выделило 205 миллионов тенге, из них для Актюбинской области - 55 миллионов.